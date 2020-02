"Kolejny obszar, który rozpoczęliśmy naprawiać, ale jeszcze jest to nie skończone to wymiar sprawiedliwości. Na tylu spotkaniach jest to żądanie – naprawa wymiaru sprawiedliwości" – powiedział prezydent na spotkaniu z mieszkańcami.

"Reforma musi być kontynuowana i ja wierzę w to, że spokojnie i konsekwentnie naprawimy polski wymiar sprawiedliwości, żeby ludzie nie mówili, że polskie państwo jest niesprawiedliwe, bo niesprawiedliwe są sądy" - mówił.

Według Andrzeja Dudy cel działań rządzących, w tym powołania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to "uczciwa Polska, sprawiedliwe sądy. Sędziowie, którzy jeżeli naruszają zasady etyki, jeżeli naruszają prawo, to ponoszą odpowiedzialność, prawdziwą odpowiedzialność, a nie pseudo-odpowiedzialność, czyli brak odpowiedzialności".

"Zaproponowałem wprowadzenie nowego środka prawnego, jakim jest skarga nadzwyczajna, żeby pomagać tym, których sprawy się zakończyły, a którzy czują się skrzywdzeni, których po prostu, zwyczajnie pokrzywdzono, co obiektywnie widać, żeby to naprawić" - dodał prezydent.