- To są fantastyczni ludzie, którzy swoją pasję połączyli ze znalezieniem niszy rynkowej. Ci, którzy z pasją robią to, co kochają, muszą zostać zauważeni przez swoich współpracowników - mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych po konkursie Rising Stars 2019.