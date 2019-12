Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie po kontroli NIK w ośrodku Służby Więziennej

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszuźródło: ShutterStock

Do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu wpłynęło we wtorek zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na ewentualnym naruszeniu przepisów przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu – poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.