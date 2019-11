Czy k.p.c. w nowej postaci rzeczywiście przyspieszy rozpoznawanie spraw?

Na tyle, na ile można rozsądnie przewidzieć – tak.

Wielu ekspertów w toku prac legislacyjnych zwracało uwagę, że nowelizacja może nadmiernie ograniczać obywatelom prawo do sądu. Podziela pan ten pogląd?

Nie widzę w tej nowelizacji rozwiązań ograniczających prawo do sądu. Zawiera natomiast rozwiązania zapobiegające nadużywaniu tego prawa, jak również regulujące sposób jego wykonywania w sposób zgodny z celami i zasadami procesu cywilnego.

Przywrócono postępowanie gospodarcze – po co? Wierzy pan, że zmiana procedury dla biznesu realnie pomoże przedsiębiorcom? Nie jest tak, że największym kłopotem biznesu jest przewlekłość rozpoznawania spraw?

Głównym celem wprowadzenia odrębnego postępowania gospodarczego jest właśnie jego usprawnienie, rozumiane jako szybsze dochodzenie do rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Analogicznie jak w odpowiedzi na pierwsze pytanie: na tyle, na ile można rozsądnie przewidzieć, nowe postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych powinno usprawnić postępowania, zwłaszcza w połączeniu ze zmianami usprawniającymi proces cywilny jako całość.

