Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. W uzasadnieniu do projektu, resort ocenia, że podstawową formą korespondencji podmiotów publicznych z obywatelami i podmiotami niepublicznymi jest nadal tradycyjny list polecony, dotychczasowe próby przejścia na elektroniczną komunikację obywateli z urzędami nie odniosły sukcesu, a wykorzystanie ePUAP jest "niesatysfakcjonujące".

Jak czytamy w Ocenie Skutków Regulacji, w 2017 r. tylko 31 proc. osób w wieku 16-74 lat kontaktowało się z administracją publiczną elektronicznie.

Projekt ustawy o e-doręczeniach przewiduje wprowadzenie nowej usługi: "rejestrowanego doręczenia elektronicznego", która ma pozwolić na doręczenie korespondencji ze skutkiem prawnym równoważnym do tradycyjnego doręczenia korespondencji. Jej założeniem jest, że korespondencja co do zasady będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny wyłącznie w postaci elektronicznej. Do obsługi korespondencji podmiotom, zarówno urzędom, jak przedsiębiorcom i obywatelom, zostaną założone specjalne elektroniczne skrzynki. Zarówno przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, jak i inne podmioty zarejestrowane w KRS będą "zobowiązane do posiadania elektronicznej skrzynki do doręczeń i wykorzystywania jej do komunikacji w zakresie spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą". Powstanie także Baza Adresów Elektronicznych prowadzona przez ministra cyfryzacji.

Dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która - jak napisano w uzasadnieniu - umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania/odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy nadania/doręczenia (papierowa lub elektroniczna). Ma ona polegać na przetworzeniu korespondencji nadanej elektronicznie do postaci papierowej oraz jej doręczeniu w takiej postaci, lub na nadaniu korespondencji w postaci papierowej, przetworzeniu jej do postaci elektronicznej i doręczeniu w takiej postaci. Dzięki temu osoby wykluczone cyfrowo będą miały możliwość odbierania i nadawania korespondencji w postaci przesyłek listowych.

Według projektu operatorem usługi będzie do 2025 r. Poczta Polska, a zorganizowanie konkursu na operatora wyznaczonego nastąpi po 31 grudnia 2025 r.

MC chce, by dla podmiotów niepublicznych usługa e-Doręczenia do podmiotu publicznego świadczona przez operatora wyznaczonego była bezpłatna, a opłatę za doręczenie korespondencji drogą elektroniczną pokryje podmiot publiczny. Cena usługi pocztowej przesyłki hybrydowej zostanie ustalona przez operatora wyznaczonego z uwzględnieniem kosztów jej świadczenia. Maksymalne roczne poziomy opłat za usługi ma określać w drodze decyzji prezes UKE.

Jak podkreśla resort cyfryzacji, komunikacja elektroniczna będzie mogła być zainicjowana przez każdą ze stron. "Nie tylko podmiot publiczny będzie mógł napisać do Ciebie, ale również Ty będziesz mógł elektronicznie zainicjować sprawę w urzędzie" - czytamy na stronie internetowej MC.

Planowany termin wejścia w życie ustawy to IV kwartał 2020 roku.