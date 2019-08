W przyjętej w piątek uchwale, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zaapelowało do premiera Mateusza Morawieckiego o "podjęcie zdecydowanych działań, mających na celu wyjaśnienie okoliczności udziału funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości i sędziów, w zorganizowanej kampanii oszczerstw kierowanych wobec sędziów, którzy sprzeciwiają się wprowadzanym obecnie zmianom w wymiarze sprawiedliwości, zagrażającym niezawisłości i niezależności sądownictwa" - napisano w dokumencie.

"Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża stanowczą dezaprobatę wobec poczynań funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości i osób wspólnie z nimi działających, naruszających nie tylko dobra osobiste sędziów, ale godzących w podstawy demokratycznego państwa prawa" - podkreślono.

Dodano, że "wszelkie próby podważenia autorytetu sędziowskiego w oczach opinii publicznej, godzące bezpośrednio w wymiar sprawiedliwości, winny spotkać się ze stanowczym sprzeciwem i pociągnięciem do odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych w tego typu haniebne działania".

Portal Onet.pl od początku tygodnia opisuje zorganizowany proceder hejtowania, dyskredytowania i szkalowania niektórych sędziów w mediach społecznościowych. Według portalu wiceszef MS Łukasz Piebiak utrzymywał w mediach społecznościowych kontakt z kobietą o imieniu Emilia, która miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, m.in. szefa Iustitii prof. Krystiana Markiewicza. Miało się to odbywać za wiedzą wiceministra. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji. Z kolejnych artykułów Onetu wynika, że m.in. w proceder miał być też zamieszany sędzia SN Konrad Wytrykowski. Miał on wymyślić akcję wysyłania pocztówek z wulgarnym napisem do prezes Gersdorf.

W związku z doniesieniami Onetu, do prokuratury wpłynęło we wtorek zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, złożone przez SLD. Jak przekazała PAP prok. Mirosława Chyr z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w związku z tym zawiadomieniem prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające w tej sprawie.

W reakcji na artykuł skierowane zostały również wnioski do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o podjęcie działań w tej sprawie. W środę Biuro UODO przekazało, że "w związku z podejrzeniem zaistnienia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął z urzędu postępowanie wobec MS oraz KRS".

W czwartek Rzecznik Dyscyplinarny Sądu Najwyższego z urzędu podjął czynności wyjaśniające i sprawdzające, w sprawie doniesień dotyczących sędziego Konrada Wytrykowskiego.