Opinia pierwotnie miała być wydana 29 lipca.

„Przedłożenie przez rzecznika generalnego opinii nastąpi w terminie późniejszym. Nowa data nie jest jeszcze znana” – poinformowały PAP służby prasowe TSUE.

TSUE pytany przez PAP nie podał powodów, dla których wydanie opinii przez rzecznika generalnego zostało odroczone. Źródło PAP w TSUE przekazało, że są to powody „organizacyjne”.

KE zaskarżyła w styczniu 2018 roku w unijnym trybunale decyzję trzech państw środkowoeuropejskich, by nie uczestniczyć w jednorazowym programie rozdzielenia uchodźców, którzy dotarli do Grecji i Włoch, składając tam wnioski o azyl. Realizacja programu zakończyła się po dwóch latach we wrześniu 2017 roku, przy czym inne państwa unijne przejęły z Grecji i Włoch tylko nieco ponad 32 tys. osób spośród łącznie 160 tys., których akcja ta miała objąć.

Opinia rzecznika nie jest dla Trybunału Sprawiedliwości UE wiążąca, ale w większości przypadków kieruje się on nią w swych orzeczeniach.