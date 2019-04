Zastąpić ma Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz, której kadencja kończy się 6 maja. Głosowanie ma się odbyć w Sejmie w najbliższy piątek. Wojciech Sych w 2018 r. został powołany przez prezydenta na urząd sędziego SN.

Trafił do Izby Karnej, gdzie przez pewien czas nie był dopuszczany do orzekania. Stało się to na mocy decyzji prezesa IK SN Stanisława Zabłockiego, który uznał, że sędzia ten nie powinien być wyznaczany do składów orzekających, dopóki nie zostaną wyjaśnione wątpliwości co do procedury konkursowej, w ramach której Sych został wybrany do SN. Sytuacja zmieniła się po dokonaniu przez prezydenta korekty regulaminu SN.