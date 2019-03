(Źródło: @chodakowskaewa Instagram).

Pod koniec stycznia 2019 r. Urząd ds. Konkurencji i Rynków w Wielkiej Brytanii („CMA”) ujawnił, że wysłał szereg wezwań do brytyjskich celebrytów, m.in. Alexy Chung, Ellie Goulding oraz Rity Ory, w sprawie umieszczania w mediach społecznościowych postów reklamowych bez wyraźnego wskazania, ze zostały one zasponsorowane. Listy wysłano do ponad setki osób. Zdaniem CMA, promowanie produktu w treści postu lub na opublikowanym w mediach społecznościowych zdjęciu, bez wyraźnego wskazania, że treści te są sponsorowane (opłacone lub wynagrodzenie w postaci m.in. darmowych produktów), narusza brytyjskie prawo ochrony konsumentów. Według oficjalnego przewodnika CMA należy jasno i wyraźnie ujawnić tę okoliczność w poście np. dodając #Ad, #Advert oraz używając Narzędzia „Płatne partnerstwo" oprócz wskazanych hashtagów.