Podczas obecnego posiedzenia Senat będzie debatować nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych, umożliwiającą restrukturyzację i wcześniejszą spłatę długu jednostek samorządu terytorialnego.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił w środę na briefingu w Senacie, że nowelizacja tej ustawy jest bardzo ważna. "W ramach tej ustawy wprowadzimy taką poprawkę, która uniemożliwi takie działania, jakie zostały przeprowadzone w Warszawie - nagłe, gwałtowne, niespodziewane okradanie tak naprawdę warszawiaków, wprowadzanie ich w błąd, niedotrzymywanie obietnic. I to zostanie zmienione" - mówił marszałek Senatu.

Podkreślił, że nad tą poprawką pracowano bardzo długo. "Wczoraj zapowiadałem, a dziś już państwu mogę zakomunikować, że tę poprawkę wprowadzimy, (bo jest ona) bardzo istotna i ważna. Ona zapobiegnie takim działaniom, do których doszło w Warszawie" - zaznaczył Karczewski.

Bierecki wyjaśnił, "że w trakcie prac nad ustawą o finansach publicznych komisje dostrzegły potrzebę zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami i przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów".

"Niejako z powodu tej ustawy czy w związku z tą ustawą samorządy, w tym samorząd warszawski szczególnie rozpoczęły akcję podwyższania opłat za użytkowanie wieczyste. Media donoszą i mamy takie informacje potwierdzone o kilkuset procentowych podwyżkach opłat za użytkowanie wieczyste" - mówił Bierecki. Jako przykład wskazał 50-metrowe mieszkanie na warszawskim Mokotowie, gdzie - jak mówił - "dotychczas ta opłata wynosiła 500 zł, a teraz ma wynosić 1100 zł".

"Takie działania, które samorządy podejmują, mają na celu właściwie zniweczenie tego dobrodziejstwa tej ustawy, które było zaprojektowane i które miało wejść od nowego roku - dobrodziejstwa polegającego na możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego we własność ze znaczącą bonifikatą" - mówił senator PiS.

"Tego rodzaju oszustwu chcemy się przeciwstawić, stąd też poprawka, dokładnie rzecz biorąc inicjatywa ustawodawcza, którą proponują komisje i którą Senat będzie rozpatrywać, która ma za zadanie zamrozić niejako wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego na tym poziomie, którego spodziewali się mieszkańcy" - dodał Bierecki.

Na wniosek prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego na czwartek na godz. 10 zwołano sesję Rady Warszawy, która ma się zająć projektem uchwały ws. bonifikat przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

We wtorek Trzaskowski zapowiedział, że zwróci się o zwołanie sesji rady Warszawy i będzie rekomendował radnym powrót do bonifikaty 98 proc. O swej decyzji poinformował podczas konferencji prasowej w Sejmie. "Rozmawiałem z prezydium klubu i będę dzisiaj rozmawiał również z całym klubem i będę rekomendował powrót do bonifikaty 98 proc., dlatego że wsłuchuję się w głosy warszawiaków, to jest najważniejsze" - oświadczył.

W połowie października, przed wyborami samorządowymi, Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą dla gruntów miejskich 98-proc. bonifikatę jako standardową, a 99-proc. w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat (w przypadku gruntów, których właścicielem jest skarb państwa, wysokość bonifikaty została ustawowo ustalona na 60 proc.). Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

W pierwszej połowie grudnia Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS. Projekt wniósł na sesję wiceprezydent stolicy Robert Soszyński. Po tej decyzji na radnych Koalicji Obywatelskiej spadła fala krytyki. Politycy PiS oceniali, że cofnięcie bonifikaty było "zwykłym oszustwem".