Prezes Przyłębska przedstawiła podstawowe informacje o działalności TK w zeszłym roku podczas odbywającego się we wtorek corocznego uroczystego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Podczas spotkania omawiana jest informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK. W posiedzeniu bierze udział m.in. prezydent Andrzej Duda.

Jak zaznaczyła prezes Przyłębska "warto podkreślić, że najwięcej wyroków w 2017 r. zapadło w postępowaniach wszczętych skargami konstytucyjnymi". "Generalnie wiele orzeczeń wydanych przez Trybunał w 2017 r. miało istotne znaczenie dla ochrony konstytucyjnych wolności i praw obywateli" - oceniła.

Jak wynika z danych przedstawionych przez prezes Przyłębską w zeszłym roku Trybunał wydał w postępowaniu merytorycznym 89 orzeczeń kończących postępowanie, w tym 36 wyroków oraz 53 postanowienia o umorzeniu postępowania; zostało też wydane jedno postanowienie sygnalizacyjne. "W ramach wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych oraz wniosków wydano w sumie 461 postanowień i zarządzeń. W 2017 r., w przeciwieństwie do 2016 r., w większości wyroków Trybunał orzekł o niekonstytucyjności co najmniej jednego przepisu - 56 proc. wszystkich wyroków; w 2016 r. było to 44 proc." - zaznaczyła prezes TK.

"W 2017 r. wpłynęło do TK ogółem 285 wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych, jest to nieco mniej niż w roku 2016. Nie oznacza to jednak, że Trybunał gorzej pracował. W 2017 r. Trybunał nadrobił zaległości z lat ubiegłych: na etapie kontroli merytorycznej załatwił: 7 spraw z 2013 r., 10 spraw z 2014 r., 32 sprawy z 2015 r. oraz 28 spraw z 2016 r." - dodała Przyłębska.

"W 2017 r. nie zawierano już umów o dzieło z osobami niezatrudnionymi w TK o przygotowanie projektu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Takie praktyki występowały w poprzednich latach" - podkreśliła prezes TK.