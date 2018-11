Rzecznik był pytany w Polskim Radiu 24 o kwestie związane ze wstępnym postanowieniem TSUE.

"Prowadzimy dialog z UE, nie na kolanach, stawiając mocno swoje argumenty, przedstawiając naszą wizję wymiaru sprawiedliwości. Dalej uważamy, że Komisja Europejska, czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nie powinien zajmować się wymiarem sądownictwa w Polsce, ponieważ żaden traktat (...) w żadnym ze swoich przepisów nie mówi, czy sędziowie (SN - PAP) powinni przechodzić w wiek emerytalny w wieku 65 czy 70 lat" - powiedział Kanthak.

Zaznaczył, że wiek, w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku (65 lat) dotyczy wszystkich sędziów w Polsce. "Wszystkich sędziów powszechnych i tu już nie widzimy podnoszenia wielkiego larum. Trybunał na ten temat się nie wypowiada, sędziowie nie biją piany. To pokazuje jakie jest zróżnicowanie podejścia" - zauważył rzecznik MS.

Kanthak był też pytany o pytania Naczelnego Sądu Administracyjnego do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. procedury odwoływania się od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa wyłaniających kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Na pytanie, czy nie obawia się, że TSUE zajmie się również prawomocnością powołania m.in. Izby Dyscyplinarnej i KRS odparł: "Równie dobrze NSA mogłoby się zwrócić do Trybunału Sprawiedliwości UE o zgodność wyboru prezydenta, wyborów parlamentarnych. Dochodzimy do całkowitego absurdu, stąd też wniosek prokuratora generalnego do polskiego TK, aby stwierdził, czy pytania prejudycjalne kierowane przez polskie sądy w sprawach organizacji sądownictwa w Polsce są zgodne z Konstytucją".

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym przewidującą umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu. Nowelizacją zajmie się w piątek Senat.

19 października Trybunał Sprawiedliwości UE, przychylając się do wniosku Komisji Europejskiej, wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w ramach których znalazło się: zawieszenie stosowania przepisów ustawy o SN dot. przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku; przywrócenie do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku; powstrzymanie się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów SN na stanowiskach, których dotyczą kwestionowane przepisy i wyznaczenia nowego Pierwszego Prezesa SN.