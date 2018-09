Kanthak podkreślił, że ci sędziowie mają zniekształcony obraz tego, jako przeprowadzane są reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

"Widać tam pewne niezrozumienie kontekstu i sytuacji. Szkoda, że zamykają się na dyskusję, bo dyskusja buduje. Warto rozmawiać, warto prowadzić dialog, a tego typu decyzje nie pomagają" - mówił rzecznik MS w rozmowie w TVN24.

Kanthak dodał, że "to ciało (Europejska Sieć Rad Sądownictwa - PAP) ma znaczenie, jeśli chodzi o pewną symbolikę". "Oczywiście nie można powiedzieć, że to nie ma żadnego znaczenia, czy jesteśmy w niej, czy nie" - stwierdził. Podkreślił jednak, że "szkoda, że to środowisko zamyka się na dyskusję".

"Pamiętamy to, że podobno podczas rozmów kuluarowych zarzucano w Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, że w polskiej KRS jest minister sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości zasiada w niej na podstawie konstytucji od początku istnienia organu" - przypomniał Kanthak na antenie TVN24.

ENCJ zdecydowała w poniedziałek o zawieszeniu polskiej KRS w prawach członka tej organizacji - poinformował PAP przewodniczący KRS Leszek Mazur.

Jak przekazał PAP sędzia Mazur, za zawieszeniem KRS oddano 100 głosów, przy 6 przeciwnych i 9 wstrzymujących się.