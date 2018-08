Wnioski można składać od 1 do 15 września br. (ze względu na kalendarzowy układ dni wolnych – do 17 września br.).

Chodzi o ostatni rok realizacji rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Z jego tegorocznej edycji (rozstrzygniętej z końcem grudnia ub. roku) przedsięwzięcia dotyczące 35 dróg lokalnych w woj. śląskim otrzymały dotacje na ok. 54 mln zł.

Czteroletni program może zasilać do 50 proc. kosztów inwestycji, które - w jego ostatniej edycji - zostaną zakończone fizycznie do 30 listopada 2019 r. (zapłata wykonawcom za wydatki kwalifikowalne powinna nastąpić do końca 2019 r). Każda gmina lub powiat może zgłosić do trzech inwestycji (spełniających określone kryteria).

W ogłoszeniu o wrześniowym naborze wojewoda zastrzegł, że w związku z trwającą procedurą zmiany rozporządzenia Rady Ministrów ws. udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych wzory dokumentów i zasady oceny mogą ulec zmianie. Urzędnicy wojewody proszą o bieżące śledzenie strony wydziału rozwoju i współpracy terytorialnej urzędu, gdzie mają trafiać aktualne informacje.

W czerwcu br. jedną z inwestycji tegorocznej edycji czteroletniego programu oficjalnie otwarto w miejscowości Niewiesze (gmina Rudziniec). Obok poprawy komfortu mieszkańców, poprawiła ona dojazd nad rekreacyjny zbiornik wodny - Jezioro Pławniowickie, z którego w sezonie korzystają tysiące mieszkańców województwa.

Środki na realizację czteroletniego programu - rocznie w skali kraju to ok. 800 mln zł - to inna pula, niż jednoroczny program, w którym rząd podzielił na początku czerwca br. na remonty i budowę dróg lokalnych kolejnych 500 mln zł. Z tego źródła ok. 34 mln zł rządowego wsparcia zostały w woj. śląskim rozdzielone na 33 projekty.

Największy z tych projektów, przy maksymalnej możliwej dotacji 5 mln zł, zrealizuje powiat cieszyński w Skoczowie. Pod kątem tego programu samorządy lokalne regionu złożyły 154 wnioski o łącznie prawie 250 mln zł dotacji – ponad siedmiokrotnie przekraczając dostępną dla woj. śląskiego pulę.

Jednoroczny program zapewnia wyższy poziom dofinansowania, niż czteroletni – na poziomie 60-80 proc. w zależności od zamożności gminy. Ponadto środki z budżetu państwa są dostępne w tym roku, jednak samorządy mogą kończyć dofinansowane nimi inwestycje – za środki własne – do końca 2019 r.

W czerwcu br. premier Mateusz Morawiecki podtrzymał też deklarację, że jesienią tego roku utworzony zostanie fundusz w wysokości 5 mld zł, z którego pieniądze będą wydawane na trasy lokalne.