Według projektu nowe dowody będą wydawane od marca 2019 r. MSWiA zapewnia, że nie będzie trzeba wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów - zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych. Wymiana dowodów, na te z warstwą elektroniczna, potrwa do 2029 roku.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu noweli, nowe dowody osobiste usprawnienia komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi – pozwalając m.in. na korzystanie z usług online.

"Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie można podpisać używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo, jak użycie podpisu własnoręcznego" - zapewnia MSWiA.

Nowy dowód wyposażony będzie także w środek identyfikacji elektronicznej ("profil osobisty"), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online, co w praktyce będzie wymagało przyłożenia nowego dowodu do czytnika oraz wpisanie znanego wyłącznie posiadaczowi dowodu kodu PIN.

Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie każdej osoby pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Chodzi np. o osobę małoletnią, która ma 13 lat.

Projektowane przepisy zakładają, że dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się dane jego posiadacza, w tym fotografia zapisana w wersji elektronicznej, jako zdjęcie biometryczne (aplikacja ICAO). Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i dzięki temu, jak wskazuje MSWiA, posiadacz takiego dowodu będzie mógł być np. szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną funkcjonują już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, a także na Litwie, Węgrzech czy we Włoszech. Dokument ten najczęściej jest wykorzystywany do potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu.

Jak wskazał resort, jeśli do 31 marca 2019 r. Polska nie rozpocznie wydawać elektronicznych dowodów osobistych będzie musiał zwrócić 85 proc. kwoty wydatków uznanych dotychczas za kwalifikowane (148,4 mln zł.) wraz z odsetkami.