Aby zgłosić online utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, należy wejść na stronę z usługą online profilu zaufanego, zalogować się, wybrać utratę lub uszkodzenie dowodu.

Jeśli zgłaszamy uszkodzenie, a urząd nie otrzymał jeszcze naszego dowodu, należy wybrać sposób, w jaki dostarczysz go do urzędu. W takim przypadku dowód można zanieść do urzędu albo wysłać go pocztą.

Nowy dowód otrzymamy po unieważnieniu zgłoszonego dokumentu. Można to sprawdzić online. Gdy dokument zostanie unieważniony, można złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Resort cyfryzacji przypomina, że zgubienie albo kradzież dowodu można też zgłosić w swoim banku. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Utratę dowodu można zgłosić w banku, nawet jeśli nie mamy konta bankowego.