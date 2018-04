W głosowaniu podczas posiedzenia KRS oddano 23 głosy, w tym dwa nieważne. Mazur dostał 16 głosów, druga kandydatka Teresa Kurcyusz-Furmanik - pięć. Po głosowaniu sędzia Mazur podziękował za zaufanie. - To dla mnie zaszczyt, ale jeszcze bardziej obowiązek - powiedział.

Z danych opublikowanych wcześniej na stronie Sejmu wynika, że Leszek Mazur urodził się w 1962 roku w Zawierciu. Studia ukończył w 1986 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego z wyróżnieniem. Po ukończeniu studiów w latach 1986-1987 przez 1,5 roku był zatrudniony jako asystent w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po odejściu z uczelni odbył etatową aplikację sądową w latach 1988-89 w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Następnie, w latach 1990-1993 pełnił funkcję asesora, potem sędziego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Częstochowie. W latach 1994-2003 objął funkcję przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie. Od marca 2003 do listopada 2004 r. Mazur został oddelegowany do do Wydziału Cywilnego i Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Częstochowie, od listopada 2004 r. był sędzią w Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego sądu.

Ponadto sędzia współorganizował w 1997 r. Konferencję Europejskich Rad Sądowniczych pod patronatem Prezydenta RP.

Prezes częstochowskiego SO Rafał Olszewski w opinii na temat Mazura podkreślił, że sędzia orzekał w szeregu spraw doniosłych społecznie, m.in. dotyczących "tzw. spółek nomenklaturowych, w których skazani zostali byli: kierownicy wydziałów geodezji, spraw lokalowych, oraz wiceprezydent Częstochowy".