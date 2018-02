W Gorzowie Wlkp. w poniedziałek odbyło się ostatnie z regionalnych, otwartych spotkań nt. referendum dot. nowej konstytucji.

"Ten materiał jest bardzo duży. Jesteśmy na etapie takim, że prawnicy, także eksperci podpowiadają panu prezydentowi, pan prezydent będzie dokonywał takiego wyboru ok. 10 pytań referendalnych" - powiedział Mucha, który jest też pełnomocnikiem prezydenta ds. referendum dotyczącego nowej konstytucji.

Dodał, że podczas konsultacji pojawiły się m.in. kwestie związane z demokracją partycypacyjną, czyli wzmocnieniem instytucji referendum, kwestie związane z systemem emerytalnym, zabezpieczeniem społecznym, edukacją, ochroną zdrowia, odpowiedzialnością urzędniczą czy też postulaty w sprawie struktury samorządu terytorialnego.

Pytany o termin podjęcia decyzji, co do treści pytań referendalnych powiedział, że to perspektywa od kilku do kilkunastu tygodni.

„Myślę, że na wiosnę można się spodziewać uszczegółowienia. Nie wykluczam takiej sytuacji, że pan prezydent zdecyduje się ujawnić pytania zanim zostanie formalnie skierowany wniosek do Senatu” – powiedział Mucha.

„Gdybyśmy rozważali sytuację taką, że to ma być połącznie daty referendum i daty wyborów samorządowych. To wtedy mamy sytuację tego rodzaju, że potrzebna jest ustawa epizodyczna. My mamy przygotowany projekt takiej ustawy, która kwestie prawne, organizacyjne, wszystkie kwestie związane także z transparentnością, jeżeli chodzi o ten akt głosowania, będzie rozstrzygać (…) Da się to zrobić" – powiedział Mucha. Zaznaczył, że decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma.

„Poczekajmy chwilę i te rozstrzygnięcia pewnie pan prezydent będzie przedstawiał. Zapowiadałem i sądzę, że jeszcze w marcu może się odbyć Tweetup z udziałem dziennikarzy, z udziałem pana prezydenta, być może kolejne okoliczności będą znane” – dodał Mucha.

W Gorzowie tematem przewodnim spotkania były zagadnienia polityki społecznej w świetle konstytucji. Oprócz ekspertów miała o tym mówić minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, ale z powodu choroby nie dotarła na spotkanie. Wiceszef prezydenckiej kancelarii zapowiedział, że w marcu w Warszawie zostanie zorganizowane spotkanie z udziałem szefowej resortu rodziny.

„Będzie debata w Pałacu Prezydenckim wspólnie o konstytucji, wspólnie o polityce społecznej, czyli w pewnym sensie to, co miało wydarzyć się w Gorzowie odwzorujemy także na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim” – powiedział Mucha.

Podobnie jak w innych miastach, podczas spotkania w Gorzowie rozdawana była ankieta dotycząca zmian w konstytucji zawierająca szereg pytań, m.in. czy zmiany w ustawie zasadniczej powinny dotyczyć sposobu wyboru prezydenta oraz Sejmu i Senatu, zakresu kompetencji głowy państwa w relacji do premiera i obu izb parlamentu, a także czy zmienić mają się zasady funkcjonowania sądów i działanie samorządu terytorialnego. Łącznie od sierpnia zeszłego roku we wszystkich regionach odbyło się 18 takich spotkań.

Prezydent Andrzej Duda ogłosił swoją inicjatywę przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w konstytucji podczas ubiegłorocznych uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Chciałby, aby odbyło się ono w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości - 11 listopada 2018 r. albo trwało dwa dni - 10 i 11 listopada.

Zaproszenie do debaty nad nowym kształtem konstytucji prezydent skierował do wszystkich obywateli, organizacji społecznych, mediów, instytucji edukacyjnych, związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców czy związków wyznaniowych.