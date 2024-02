Prezent od rodziny w postaci gotówki to częsta sytuacja – zarówno w przypadku tych większych uroczystości, jak i bardziej kameralnych. Niezależnie od tego, czy to koperta wręczona w prezencie ślubnym, czy kilka banknotów od babci, interesującą kwestią jest zapłacenie od takiej darowizny podatku. Czy otrzymując gotówkę od rodziny, musisz go zapłacić?