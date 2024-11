Chociaż mają podobną funkcję, zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia. Nie podlegają też łączeniu. Kwestie tych różnic od wielu lat budzą sporo emocji, zwłaszcza w kontekście wysokości obu form pomocy. Czy będą zmiany?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury albo renty w sytuacji, gdy jest całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji albo gdy ukończyła 75 lat. Prawo do dodatku pielęgnacyjnego co do zasady potwierdza się orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS. Jednak osobom, które skończyły 75 lat przyznaje się dodatek pielęgnacyjny z urzędu, co oznacza, iż senior nie musi występować do ZUS z dodatkowym wnioskiem.

Ważne Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. wynosi 330,07 zł. Osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek pielęgnacyjny z MOPS. Czy w 2025 r. będzie podwyżka?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie rodzinne wypłacane przez gminy, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.. Zasiłek przysługuje nie tylko na niepełnosprawne dziecko, ale też na osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia). Wsparcie w tej formie może tez otrzymać osoba, która ukończyła 75 lat. Trzeba jedna pamiętać, że zasiłek nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Ważne Od 1 listopada 2024 r. obowiązuje dotychczasowa kwota zasiłku pielęgnacyjnego, czyli 215,84 zł. Jeśli aktualnie obowiązujące przepisy nie ulegną zmianie, to w 2025 r. nie będzie waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego.

Ustawowy termin weryfikacji kwoty tego świadczenia przypadał na rok 2024. Weryfikacji dokonuje się z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pamiętajmy, iż weryfikacja nie oznacza obowiązkowej podwyżki świadczenia. Kolejna weryfikacja będzie miała miejsce w roku 2027.

MRPiPS: Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego o ponad 100 zł oznaczałaby koszt ponad 1 miliarda 400 tys. zł

17 października 2024 r. senacka komisja zajmowała się petycją, w której zaproponowano zrównanie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym (a po modyfikacji przez autora - by zasiłek pielęgnacyjny w kwocie dodatku pielęgnacyjnego przysługiwał osobie, która ukończyła 75 lat). Senatorowie ostatecznie zdecydowali o niekontynuowaniu prac nad petycją.

„Odnosząc się do przedstawionej przez autora petycji propozycji dotyczącej zrównania kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z kwotą dodatku pielęgnacyjnego, pozwolę sobie może w pierwszym kroku przedstawić skutki finansowe, jakie by miała realizacja tego postulatu (…) Na obecną chwilę zasiłek pielęgnacyjny pobiera 980 tysięcy osób niepełnosprawnych, zaś koszt dla budżetu państwa, jeżeli chodzi o obecną chwilę, wynosi ponad 2 miliardy 600 tysięcy. A wzrost rocznych kosztów tego świadczenia po zrównaniu go z kwotą dodatku pielęgnacyjnego wyniósłby łącznie z kosztami obsługi ponad 1 miliard 380 tysięcy zł. Mogłoby się wydawać, że ta podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego o ponad 100 zł to jest kwota symboliczna, aczkolwiek dla budżetu państwa to byłby już dodatkowy koszt w wysokości ponad 1 miliarda 400 tysięcy zł." - poinformowała podczas prac komisji Agnieszka Strzelecka, główny specjalista w Departamencie Polityki Rodzinnej. Przypomniała też o świadczeniu wspierającym, które od 1 stycznia 2024 r. mogą pobierać osoby niepełnosprawne, jeżeli otrzymają odpowiednią liczbę punktów.