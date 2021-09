ak pokazują policyjne statystyki, przepisy karne dotyczące zmów przetargowych niezbyt często są podstawą do wszczynania postępowań. Czasem jednak bywają. Tymczasem w doktrynie od dawna zwraca się uwagę na ich brak precyzji. Teraz pojawiła się szansa na ocenę art. 305 kodeksu karnego przez Trybunał Konstytucyjny. Ma on rozpoznać skargę, w której zarzucono, że przepis ten jest niezgody z art. 42 konstytucji, gdyż nie zachowuje wymaganej precyzji określenia znamion czynu zagrożonego karą. Nie wiadomo bowiem, na czym ma polegać zakazane wejście w porozumienie z inną osobą i działanie na szkodę organizatora przetargu (patrz grafika).

Na skutek apelacji przy ponownym rozstrzygnięciu sprawy oskarżony został jednak uznany za winnego i w 2020 r. skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata, co w praktyce uniemożliwia mu zasiadanie w zarządzie swojej spółki. Skarga do TK podnosi jednak zarzuty wobec samego przepisu

– Artykuł 305 par. 1 k.k. jest tak nieprecyzyjny, że można pod niego podciągnąć wiele różnych zachowań. Co to bowiem znaczy „wejść w porozumienie z inną osobą”? Mój klient rzeczywiście przed złożeniem oferty w przetargu prowadził rozmowy ze swym kontrahentem, startującym także samodzielnie jako wykonawca w przetargu, jednakże chciał złożyć realną ofertę w przetargu, a w razie wygranej zatrudnić go jako podwykonawcę. Ostatecznie przegrał, bo jego oferta była droższa od wspomnianego kontrahenta. Zatem w niniejszej sytuacji w ogóle nie mogło być mowy o tzw. zmowie przetargowej, w ramach której podmiot składający ofertę za cenę niższą wycofuje się z przetargu po to, by wygrał podmiot składający ofertę za cenę wyższą – zwraca uwagę autorka skargi konstytucyjnej, radca prawny Barbara Zapała.