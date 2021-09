Pomimo kryzysu wywołanego sytuacją epidemiologiczną bezrobocie w Polsce nie poszybowało w górę. W najtrudniejszych okresach lockdownów wzrosło tylko o 1 pkt proc. (w porównaniu z 2019 r.). Rząd ogłosił, że krajowy rynek pracy przeszedł pandemię niemalże suchą stopą, ale nie oznacza to, że firmy poradziły sobie bez znaczących zwolnień. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2020 r. do sądów rejonowych wpłynęło wyraźnie więcej spraw związanych z wypowiedzeniami umów o pracę (ogółem 7 tys., wzrost o 24,5 proc.) oraz z dyscyplinarkami (ogółem 4,4 tys., wzrost o 12,2 proc.).

Ten wzrostowy trend w zakresie zwolnień jest jeszcze bardziej widoczny na tle łącznej liczby spraw z zakresu prawa pracy. W 2020 r. ogółem do sądów rejonowych trafiło mniej tego typu sporów (35,3 tys., spadek o 11 proc. w porównaniu z 2019 r.). A to oznacza, że te dotyczące zakończenia zatrudnienia stanowią coraz wyższy odsetek ogółu spraw pracowniczych.

– Nie da się tego wykluczyć. Przyczyny zwolnienia mogą dotyczyć albo pracownika, albo pracodawcy. Wielu z tych ostatnich miało obawy co do działalności w trudnym czasie, w szczególności w początkowym okresie pandemii – wskazuje Izabela Zawacka, radca prawny i partner w kancelarii Zawacka Rdzeń Prawo Przedsiębiorstw i HR.

– Część firm mogła uznać, że to dobry sposób na szybkie zakończenie zatrudnienia, czyli ograniczenie wydatków. Oczywiście wiąże się to z ryzykiem postępowania sądowego i przywrócenia do pracy, ale w krótkotrwałej perspektywie wywołuje zamierzony efekt – zauważa Alina Giżejowska, radca prawny i partner w kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy.

– Nie ułatwiało to utrzymania dyscypliny pracy. To ogólne rozprężenie przyczyniło się do tego, że zatrudnieni np. porzucali pracę lub przestali stawiać się w firmie. Oni też przyczynili się do wzrostu liczby dyscyplinarek – dodaje.