- Mamy świadomość tego, że może on wywołać kontrowersje, ale jesteśmy przekonani, że nie można utożsamiać go czy to z cenzurą, czy z atakiem na wolność słowa. To tarcza przyznana przez niezależny sąd naszym mocodawcom, na których - pod płaszczykiem literatury fikcji - przypuszczono niepojęty atak obliczony na zrujnowanie im życia. Za słowa, bez względu na gatunek literacki wypowiedzi, trzeba brać odpowiedzialność. Wolność słowa nie jest absolutna, a wyrok dotyczy jej granic i standardów obowiązujących wydawców - komentują orzeczenie adwokaci Marcin Boruc i Adam Zwierzyński, którzy reprezentowali Kubarską i Kaszlikowskiego od początku procesu.

W 2011 r. Joanna Onoszko publikuje książkę „Sekretne życie motyli”. We wstępie zaznacza, że wszelkie opisane w niej postacie i wydarzania są jej dziełem, a ewentualne podobieństwo do osób czy zdarzeń jest całkowicie przypadkowe. Książka jest jednak napisana w taki sposób, że w środowisku górskim (ale też poza nim) od razu wiadomo, że głównymi bohaterami są Kaszlikowski i Kubarska. Z tego zresztą względu redakcje górskich mediów odmawiają jej wydania. Ostatecznie publikuje ją Znak.

„Początkowo wraz z wydawnictwem chcieliśmy przedstawić książkę jako powieść opartą na faktach. Jednak po namyśle wydawnictwo zdecydowało się na formułę, że wszelkie podobieństwo do osób żyjących jest przypadkowe. Byłam debiutantką, zgodziłam się. Trzymałam się tej formuły lojalnie, ale teraz, gdy jestem pozwana do sądu, gdy wszyscy, na czele z pierwowzorami, rozszyfrowali, o kogo chodzi, gdy moja książka została aresztowana, zdecydowałam się ujawnić prawdę” („Człowiek na ścianie”). Przed sądem znów utrzymuje, że powieść, zgodnie z poczynionym na wstępie zastrzeżeniem, przedstawia fikcyjnych bohaterów.

- Byliśmy zdruzgotani, widząc, że autorytety środowiska, zazwyczaj koledzy autorki i jej męża, bez sprawdzania, wbrew faktom potwierdzają kłamstwa z książki. Po wytoczeniu przez nas procesu ci sami ludzie postanowili jej bronić. Szybko jednak wymknęło się to spod kontroli. W komunikacie o odebraniu nagrody kapituła wypisała kilkanaście odbiegających od prawdy twierdzeń, posuwając się nawet do fabrykowania dowodów przeciwko nam: na zdjęciu góry wrysowała nieistniejące formacje skalne w ten sposób, żeby wyglądało, że po ścianie można sobie chodzić na piechotę, że nie ma tam wspinaczki - opowiada Kaszlikowski.

Książka doprowadza też do pierwszej w historii wyprawy weryfikacyjnej zorganizowanej przez Polski Związek Alpinizmu. W 2012 r. trójka doświadczonych wspinaczy jedzie na Grenlandię, by sprawdzić, czy Golden Lunacy rzeczywiście istnieje, oraz ocenić jej skalę trudności. Wspinaczka pierwszą częścią drogi, określanej przez krytyków jako „pastwisko”, zajmuje mężczyznom aż 14 godzin, a całe wejście dwie doby. Wyśmiewany w książce żleb, którym para podczas burzy wycofywała się z góry, zostaje opisany w raporcie jako „szczeliny poprzeczne i podłużne do kilkunastu metrów głębokości niemożliwe do przeskoczenia”. Ostateczny raport i jego uzupełnienie potwierdzają, że droga Golden Lunacy jest „poważna” i istnieje w linii, jaką opisali, choć trudności kilku odcinków trasy są według PZA niższe niż sugerowane przez eksploratorów.

- Realizowaliśmy film o związku pary wspinaczy, ich relacjach i emocjach w trudnych warunkach. Pani Onoszko doskonale o tym wiedziała, bo scenariusz, w którym było to napisane, dostała ode mnie e-mailem i nawet go komentowała. Wiedziała też, że niektóre sceny, które udało nam się sfilmować podczas jej pobytu na Grenlandii, pierwotnie planowaliśmy w Alpach, a nawet w basenie w Gdańsku. Widziała, że nie było żadnego ukrywania czy przekręcania horyzontu, co jakoby miało podrasować wrażenie o naszej wspinaczce, a mimo to napisała to w książce - dodaje.