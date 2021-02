Artykuły prasowe trafiają do czytelników nie tylko w postaci klasycznych wydań papierowych czy elektronicznych, ale również zestawień przygotowywanych przez firmy zajmujące się monitoringiem mediów. Odbiorca określa w zamówieniu, które tytuły go interesują, jakiej tematyki mają dotyczyć artykuły, a nawet jakie słowa kluczowe mają się w nich pojawiać. Po zawarciu umowy dostaje dostęp do serwisu internetowego, gdzie każdego dnia znajduje teksty pogrupowane zgodnie z jego indywidualnym zamówieniem. Problem w tym, że dwie największe firmy świadczące takie usługi, czyli Press-Service Monitoring Mediów oraz Instytut Monitorowania Mediów, od lat nie zawierają umów licencyjnych ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Wydawców Repropol, które reprezentuje 77 wydawców i 503 tytuły prasowe. To zaś oznacza, że nie odprowadzają opłat należnych za korzystanie z publikacji. W ten sposób mogą oferować niższe ceny niż czterech usługodawców, którzy takie umowy zawarli i płacą wynagrodzenie na rzecz wydawców za korzystanie z ich artykułów.

Czasem w przetargach czy zapytaniach ofertowych pojawia się wymóg posiadania umów licencyjnych z wydawcami. Tyle że w praktyce najczęściej i tak nie jest on weryfikowany. Zamawiający poprzestają na oświadczeniu własnym firmy składającej ofertę. Tak stało się w odpowiedzi na niedawne zapytanie ofertowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postawiono w nim wymóg, by do oferty załączyć oświadczenie, że „działalność wykonawcy nie narusza przepisów prawa, w szczególności, że posiada stosowne licencje uprawniające wykonawcę do korzystania z wycinków z mediów (...) bądź też wnosi stosowne opłaty do właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi”.