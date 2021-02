‒ Nie zaskoczyło nas, że firma, która przez lata kompletnie lekceważyła prawo ‒ co sędziowie ostatecznie i prawomocnie potwierdzili ‒ nie przejmuje się jasnym brzmieniem wyroku, lecz interpretuje go tak, by go de facto nie wykonać lub wykonać inaczej niż chce sąd. Uznaliśmy, że opinia publiczna powinna o tym wiedzieć. Przede wszystkim ‒ powinna wiedzieć, co sąd chciał jej zakomunikować – komentuje Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP. ‒ A to jest ważny komunikat dla wszystkich firm monitorujących media, działających z naruszeniem prawa, oraz dla wszystkich ich klientów. Epoka bezprawia i bezkarności dobiega końca – podkreśla.