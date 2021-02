Kilka lat później podczas spotkania z pracownikami dyrektor szpitala poinformował, że podjął decyzję o przyznaniu miesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł tym pracownikom, którzy przedstawią mu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności po 1 września 2014 r. (niezależnie od daty jego otrzymania). Na podstawie jego decyzji 13 pracowników otrzymało dodatek, a 16 osób – w tym skarżąca – nie uzyskało tej gratyfikacji. W przypadku kobiety przesądziło to, że dokument potwierdzający dysfunkcję zdrowotną przekazała już wcześniej.

Od niekorzystnego dla pracownicy wyroku została wniesiona apelacja do Sądu Okręgowego w Krakowie. Pełnomocnicy kobiety argumentowali, że dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie może mieć wykładnia przepisów Dyrektywy Rady nr 2000/78/ WE z 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnianiu i wykonywaniu zawodu. Sąd Okręgowy postanowił więc zawiesić toczące się postępowanie i w 2019 r. wystąpił do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, czy zróżnicowanie przez pracodawcę sytuacji wewnątrz grupy pracowników – wyróżnionej ze względu na cechę chronioną jaką jest niepełnosprawność – stanowi naruszenie art. 2 dyrektywy.

Jednocześnie TSUE uznał, że to polski sąd będzie musiał rozstrzygnąć ostatecznie, czy w przypadku skarżącej doszło do niedozwolonej dyskryminacji bezpośredniej, czy dyskryminacji pośredniej ze względu na niepełnosprawność. Gdyby bowiem okazało się, że pracownicy nie mieli możliwości ponownego przedłożenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, to wprowadzone przez pracodawcę kryterium momentu jego przedstawienia należy ocenić jako ściśle związane z niepełnosprawnością, a przez to jest zakazane i takie działanie pracodawcy stanowi przejaw dyskryminacji bezpośredniej.