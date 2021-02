– Orzeczenie zapadłe przy wadliwie obsadzonym składzie, z udziałem sędziów wybranych nieprawidłowo, jest nieważne – przekonuje Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. – Oczywiście może być tak, że decyzja wywoła efekt mrożący wśród lekarzy, ale wydaje mi się, że tylko do wydania pierwszego wyroku. Prędzej czy później sądy będą musiały zająć stanowiska w sprawie, bo pierwszą kwestią, jaka zostanie podniesiona przez obrońcę oskarżonego lekarza, będzie kwestionowanie legalności wyroku TK. Apeluję do sędziów, by sądząc ewentualnie takie sprawy, nie zapominali o tym zagadnieniu – dodaje. Jednak TK nie od dziś wydaje wyroki z udziałem tzw. dublerów, a pomijanie ich w orzecznictwie jest na razie incydentalne. Poza tym wśród takich orzeczeń TK były też rozstrzygnięcia korzystne dla obywateli. A to oznacza, że także takie wyroki trzeba by uznawać za niebyłe.