Należy podkreślić, że dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Oznacza to, że wymóg posiadania aktualnych badań lekarskich przez pracownika obciąża pracodawcę, który zgodnie z art. 229 par. 4 k.p. nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. To on jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, w przypadku nieprzestrzegania przepisów lub zasad bhp to pracodawca, a nie pracownik podlega karze (por. wyrok Sądu Najwyższego z 6 sierpnia 2015 r., sygn. akt III PK 4/15 i wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 12 sierpnia 2010 r., sygn. akt II SA/Sz 542/10).