Fundacja B. złożyła skargę na bezczynność fundacji S. do WSA we Wrocławiu. Wywiodła, że fundacja S. jest organizacją pozarządową wykonującą zadania publiczne, a nie przedsiębiorcą. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji zadania publicznego stanowią zaś informację publiczną udostępnianą na wniosek. Argumentowała, że fundacja S. jest podmiotem zobowiązanym do jej udostępnienia, co wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.). Podkreśliła, że żądane przez nią informacje stanowią informację publiczną i kwestia ta jest rozstrzygnięta w sposób jednoznaczny w orzecznictwie sądów administracyjnych.