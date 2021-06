Przypomnijmy, że od pewnego czasu jednym z głównych warunków przyznania pomocy z kolejnych tarcz antykryzysowych jest prowadzenie przeważającej działalności pod określonym kodem PKD. Dotyczy to m.in. zwolnienia z należności do ZUS i postojowego. Problem w tym, że nie zawsze to, co wynika z oficjalnych baz, pokrywa się ze stanem faktycznym. Dotkliwie odczuwają to przedsiębiorcy, którzy nie aktualizowali na bieżąco swoich danych. ZUS odmawia im bowiem prawa do pomocy.