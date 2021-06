Dodał, że gdyby ustawodawca chciał zastosować tę samą zasadę przy nabyciu innym tytułem, np. wskutek darowizny, to niewątpliwie zapisałby to wprost w przepisach. Gdyby z kolei jego wolą było, aby nakłady poniesione przez nabywcę były wyłączane z podstawy opodatkowania jako ciężar lub dług (na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn), to bezzasadne byłoby zawieranie specjalnej regulacji w art. 7 ust. 4 i ust. 5 – stwierdził fiskus