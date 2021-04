Ministerstwo proponuje też zwiększyć wymagania dla samych OSK. Planowana jest likwidacja podziału na zwykłe szkoły jazdy i tzw. Super OSK, i wprowadzenie jednolitych, wyższych wymagań dla wszystkich ośrodków. Ma m.in. pojawić się wymóg, by przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących naukę jazdy posiadał infrastrukturę odpowiednią do zakresu szkolenia, ale użytkowaną wyłącznie na potrzeby jego działalności: wyposażone sale wykładowe i lokale biurowe, plac manewrowy umożliwiający wykonanie wszystkich zadań poza ruszaniem na wzniesieniu, a także co najmniej jeden pojazd. A to budzi kontrowersje, bo znacznie podnosi próg finansowy wejścia na rynek.