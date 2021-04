Wypłacono jej odszkodowanie w wysokości 4900 zł, które nie pokryło nawet wszystkich kosztów leczenia naprawczego. Powódka zdecydowała się wystąpić na drogę sądową, wnosząc o zasądzenie od ubezpieczyciela kwoty 7 tys. zł tytułem odszkodowania i 20 tys. zł zadośćuczynienia za doznane w wyniku błędu lekarskiego cierpienia. Sąd pierwszej instancji przychylił się do jej żądania. W orzeczeniu podkreślono, że nie ma najmniejszych wątpliwości co do faktu, że doszło do zawinionego błędu lekarskiego, a lekarka nie dochowała należytej staranności w czasie wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Uzasadniając przyznaną kwotę zadośćuczynienia, sąd wskazał także, że nieprawidłowe wykonanie protezy wiązało się nie tylko z dużym dyskomfortem, ale przyczyniło się do obniżenia jakości życia powódki, która zaczęła unikać bliższego kontaktu z ludźmi.