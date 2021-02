Podatnik złożył skargę do sądu , bo nie zgadzał się z tym, aby od podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie można było odliczyć straty poniesionej w ramach tego samego źródła przychodów. Co innego, gdyby dochód z jednego źródła kompensować stratą z innego źródła przychodów. Przepisy na to faktycznie nie pozwalają – wskazał.