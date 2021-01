W świetle obowiązujących przepisów (par. 6 ust. 2 rozporządzenia) nie wolno otwierać trumien po złożeniu zwłok i przymocowaniu wieka. W razie sprowadzenia zwłok z zagranicy w trumnach umieszczone są wkłady metalowe – reguluje to międzynarodowa konwencja o przewozie zwłok z 10 lutego 1937 r.

"Nowelizacja rozporządzenia umożliwi przez wprowadzenie zmian w par. 6 rozporządzenia spopielenie sprowadzonych zwłok umieszczonych w trumnach z wkładami metalowymi. Stosownie do regulacji rozporządzenia proponowane przepisy będą miały również odpowiednie zastosowanie w przypadku szczątków ludzkich sprowadzanych w celu ich spopielenia, a następnie pochowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej" – napisano w ocenie skutków regulacji.

Po zmianie przepisów możliwe będzie otwarcie trumny jedynie w krematorium.

"Ograniczenie możliwości otworzenia trumny ze zwłokami tylko do krematorium ma na celu przełożenie zwłok do trumny przeznaczonej do spopielenia – przekazane do krematorium zwłoki są już przygotowane do spopielenia i pochowania. Argumentem za ograniczeniem miejsca otworzenia trumny do krematorium jest uniknięcie dodatkowego otwierania trumny np. w zakładzie pogrzebowym, celem ponownego przygotowania zwłok (kosmetyka pośmiertna, ubranie) do pochowania" – wyjaśniono w projekcie.

Projekt nowelizacji przekazany został do konsultacji. Wejdzie w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw.