Podkreśla, że przepisy nie doprecyzowują zakresu obowiązków konsulów. Nie wiadomo, czy ich rola sprowadzi się wyłącznie do pośrednictwa w wysyłce dokumentów, czy będą oni też zobowiązani np. do zweryfikowania informacji zawartych we wniosku. – Jeśli okaże się, że dokumenty ze względu na braki formalne będą krążyć między konsulatami a resortem, to zamiast usprawnienia procedury będziemy mieć do czynienia z jej paraliżem – podkreśla Michał Kacprzyk.