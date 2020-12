Sąd wyjaśnił, że sporny art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT nie ma zastosowania w sytuacji, gdy właściciel przedsiębiorstwa w spadku kontynuuje prowadzenie tego przedsiębiorstwa w ramach własnej działalności gospodarczej. Sąd wskazał też, że na skarżącą jako jedynego spadkobiercę przeszły z chwilą śmierci matki prawa i obowiązki majątkowe. Nabyła więc spadek z chwilą jego otwarcia. Stała się więc właścicielem przedsiębiorstwa w spadku i wykonywała czynności zachowawcze, o których mowa w art. 13 ustawy o zarządzie sukcesyjnym. Kontynuowała prowadzenie odziedziczonego przedsiębiorstwa w ramach własnej działalności gospodarczej, a w praktyce włączyła je do swojej działalności. Zdaniem sądu nie ma więc podstaw do stwierdzenia, że doszło do zatrzymania majątku stanowiącego odziedziczone przedsiębiorstwo dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. A tylko w takim przypadku skarżąca występowałaby w roli konsumenta, co oznaczałoby, że składniki majątku mogłyby zostać opodatkowane VAT. Celem systemu VAT jest bowiem opodatkowanie konsumpcji. W przypadku skarżącej nie doszło do konsumpcji ani do przeniesienia składników majątku do jej majątku prywatnego.