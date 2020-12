– To, że pacjent przychodzi wyłącznie po to, by uzyskać potwierdzenie uprawnień do refundacji, nie zwalnia lekarza, do którego ten pacjent jest kierowany, z obowiązku jego przebadania. Dalszą kwestią jest, czy zostaną potwierdzone jego uprawnienia. O tym decyduje lekarz w orzeczeniu, w którym może stwierdzić, że pacjent ma takie uprawnienie, ale może też odmówić wystawienia stosownego dokumentu czy recepty refundowanej. Ale nawet taka odmowa musi być poprzedzona badaniem. Tutaj nie doszło do badania, a zatem nie można mówić, że sądy lekarskie naruszyły prawo – powiedział sędzia Rafał Malarski.