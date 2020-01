We wtorek w Warszawie unijna komisarz ds. wartości Viera Jourova spotyka się m.in. z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, wiceszefem MSZ Pawłem Jabłońskim oraz I prezes SN Małgorzatą Gersdorf oraz rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem.

Wiceszef MS Michał Wójcik, który wziął we wtorek udział w konferencji prasowej Solidarnej Polski przed Sądem Okręgowym w Katowicach odnosząc się do wizyty Jourovej w Polsce zaznaczył, że jest to "znakomita okazja, aby przedstawić nasze racje, nasze argumenty, żeby rzeczywiście pokazać na czym polega ta ustawa, że nie jest to żadna ustawa kagańcowa" - powiedział Wójcik.

Dodał, że nowe przepisy dotyczące SN i sądów powszechnych to skonkretyzowanie tych wszystkich spraw, które już dzisiaj w prawie są. "Nie może być tak, że sędzia podważa status innego sędziego, podważenie statusu innego sędziego to podważenie nas wszystkich, całego narodu" - podkreślił.

Dodał, że resort sprawiedliwości jest otwarty na dialog. "Chcemy przedstawiać nasze racje. Pierwsza podstawowa jest taka, ze organizacja wymiaru sprawiedliwości, określenie zasad jego funkcjonowania to jest wyłączna właściwość państwa członkowskiego Unii Europejskiej" - ocenił.

Wójcik zaznaczył zmiany dotyczące Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, a także kwestii postępowań dyscyplinarnych są jednymi z najbardziej istotnych, jakie zostały przeprowadzone. "To jest to, co obiecaliśmy tak naprawdę społeczeństwu 4 lata temu, że będziemy naprawiali wymiar sprawiedliwości" - powiedział.

Zaznaczył ze tylko w 2019 roku Izba Dyscyplinarna SN przeprowadziła 260 postępowań dyscyplinarnych, z czego 90 dotyczyło sędziów.

"Jest manipulacją ze strony opozycji, to że w ciągu ostatnich czterech lat wyłącznie chodzi o zmiany instytucjonalne w wymiarze sprawiedliwości. Przypomnę, że my przygotowaliśmy jako Zjednoczona Prawica po pierwsze ustawę dotyczącą zakazu odbierania dzieci wyłącznie z powodu biedy. Przypomnę, że to my przygotowaliśmy całe zmiany dotyczące procedury cywilnej, całe zmiany dotyczące procedury karnej. To my tak naprawdę rozpoczęliśmy walkę z mafiami vatowskimi" - wymieniał.