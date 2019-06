Pół miliarda złotych – na tyle wyliczają wstępnie swoje straty podmioty, które w poprzednich latach dokonały termomodernizacji zarządzanych przez siebie nieruchomości, a następnie uzyskały białe certyfikaty przetargowe, czyli świadectwa efektywności energetycznej. Są wśród nich spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy i gminy. Większość z nich liczyła na odzyskanie części wydatków poniesionych na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną z wpływów ze sprzedaży owych białych certyfikatów przetargowych podmiotom zobowiązanym (czyli np. firmom energetycznym). Tym bardziej że takie certyfikaty były silnie promowane jeszcze przez poprzedni rząd. Zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego „starą” ustawą o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. nr 94, poz. 551 ze zm).

Wszystko wskazuje jednak na to, że większość podmiotów może nie odzyskać pieniędzy za poniesione inwestycje, bo cena certyfikatów drastycznie spada (na rynku mamy nadpodaż), a na dodatek nikt nie chce w nie inwestować, bo ich ważność upłynie już 30 czerwca 2019 r. Po tej dacie stracą swoją przydatność i żaden nabywca nie będzie mógł ich rozliczyć (fachowo określa się to mianem umorzenia).

Nadpodaż białych certyfikatów spowodowała, że ceny spadły do drastycznie niskich poziomów. Jeszcze w lutym 2018 r. średnioważona cena białych certyfikatów przetargowych (oznaczonych w notowaniach giełdowych na towarowej giełdzie energii symbolem PMEF) wynosiła 833,50 zł. Rok później – 323 zł, w kwietniu 2019 r. – już tylko 70 zł, a dziś – raptem ok. 20 zł! Przedstawiciele spółdzielców i innych podmiotów, które inwestowały w termomodernizację, są oburzeni i czują się oszukani, bo już za kilka tygodni posiadane certyfikaty staną się bezwartościowym świstkiem papieru.

Ich posiadacze nierzadko znajdują się w trudnej sytuacji. Spółdzielnie mieszkaniowe wymagały np. od swoich członków zapłaty za termomodernizację, obiecując zwrot części pieniędzy po sprzedaży białych certyfikatów. Dziś w kasie spółdzielni może powstać ogromna luka. Dlatego też spółdzielnie nie odpuszczają – chcą wymóc na rządzie przedłużenie ważności certyfikatów. Apelują o wprowadzenie pilnej poprawki do ustawy, która wydłuży ważność wydanych certyfikatów, aby przedsiębiorstwa zobowiązane do ich zakupu mogły to uczynić również w kolejnym roku kalendarzowym lub w kolejnych kilku latach. W przeciwnym razie grożą nawet skargą do Komisji Europejskiej w związku ze złamaniem unijnych aktów prawnych.

Źródło problemu

Skąd wzięły się drastyczne spadki wartości cen białych certyfikatów? Powodów jest kilka. Przede wszystkim olbrzymia nadpodaż na rynku, do której doszło w ostatnim okresie na skutek całej serii zdarzeń. Zdaniem ekspertów Ministerstwo Energii przyjęło zbyt niski współczynnik akceptacji ofert, przez co w wyniku piątego, ostatniego przetargu, zorganizowanego w 2016 r., zostało rozdysponowanych o wiele więcej certyfikatów niż faktycznie było potrzeba. W zasadzie o ok. 60 proc. ponad roczny poziom obowiązku nałożonego na tych, którzy te certyfikaty kupują, i to w sytuacji gdy nie wszystkie świadectwa z poprzedniego przetargu zostały jeszcze umorzone.

Na dodatek olbrzymie zainteresowanie sprawiło, że przedłużyło się ogłoszenie wyników piątego przetargu. Ba, część certyfikatów terminowych jest wciąż wydawanych przez Urząd Regulacji Energetyki, który już przy okazji organizacji przetargu sygnalizował resortowi energii, że potrzebuje dodatkowych pracowników. URE w rozmowie z DGP przyznaje, że zbyt mała liczba osób do pracy była jedną z przyczyn obecnych problemów z białymi certyfikatami (patrz rozmowa z Agnieszką Głośniewską). Z urzędu w kluczowym momencie odeszło czterech pracowników odpowiedzialnych za obsługę systemu. Pozostało zaledwie dwóch (od lutego br. jest ich raptem trzech). Nie byli oni w stanie podołać rozpatrywaniu wniosków, która liczba przeszła oczekiwania wszystkich. Maciej Bando, prezes URE, którego pięcioletnia kadencja właśnie wygasła, zwracał uwagę polityków, że brak pieniędzy na nowe etaty może spowodować kłopot w funkcjonowaniu urzędu. Nie posłuchano go.

Tymczasem opóźnione ogłoszenie wyników ostatniego przetargu (przetarg ogłoszono w grudniu 2016 r., a wyniki były w lipcu 2017 r.) spowodowało, że przedsiębiorstwa zobowiązane do zakupu certyfikatów nie mogły ich nabyć i w związku z tym musiały uiścić opłatę zastępczą, która kosztowała ich dużo więcej, niż gdyby zakupiły i umorzyły certyfikaty powstałe w wyniku przetargu.

