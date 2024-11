Przykład

Pan Ireneusz sporządził ważny testament, w którym do spadku powołał swoją mamę. Gdyby zaś mama nie chciała bądź nie mogła dziedziczyć, to spadek ma objąć tata spadkodawcy. W takim przypadku, jeśli matka pana Ireneusza odrzuci spadek, to – zgodnie z podstawieniem – kolejną osobą, która schedę przyjmie lub odrzuci będzie ojciec spadkodawcy.