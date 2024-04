Kupując polisę na życie myślimy o tym, aby wspomóc finansowo naszych bliskich. Wartość ubezpieczeń wypłacanych przez firmy często sięga kilkuset tysięcy złotych. Takie środki mogą zatem w dużym stopniu zabezpieczyć rodzinę, przynajmniej na pewien czas. Czy pieniądze z ubezpieczenia podlegają dziedziczeniu?

Masa spadkowa to najogólniej rzecz biorąc wszystkie aktywa i pasywa, jakie pozostawił po sobie spadkodawca. Mowa o nieruchomościach, oszczędnościach i samochodach, ale również długach. Do tej grupy nie zalicza się z kolei prawo użytkowania, służebność osobista oraz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Jak jest z polisą na życie?

Ubezpieczenie na życie. Czy środki podlegają dziedziczeniu?

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego, które jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeń, nie wchodzi w skład masy spadkowej. Poza tym, nie podlega podatkowi dochodowemu ani podatkowi od spadków i darowizn. Pieniądze, które otrzymały określone osoby lub organizacje w ramach polisy, nie mogą być zatem dziedziczone. Co to oznacza dla uposażonych?

Nie muszą przeprowadzać postępowania spadkowego, jeśli chcą przyjąć świadczenie.

Nie muszą płacić spadkobiercom zachowku, gdyż nie należy się im żadna część świadczenia z ubezpieczenia na życie.

Należy dodać, że uposażonym, czyli uprawnionym do całości lub części świadczenia może być zarówno osoba fizyczna (niezależnie od wieku), jak i osoba prawna oraz podmiot nieposiadający osobowości prawnej. Uposażonych wskazuje ubezpieczający, który jest jednocześnie właścicielem polisy. Może on wskazać dowolną liczbę osób lub organizacji oraz odwołać ich w dowolnym momencie obowiązywania umowy. Dozwolone jest też wskazanie udziału procentowego w sumie ubezpieczenia. Jeśli udziały nie zostały wskazane, świadczenie jest dzielone równo.

Może jednak dojść do sytuacji, gdy ubezpieczony nie wskazał żadnej osoby uposażonej. W tym przypadku obowiązują zasady opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Pieniądze mogą zatem trafić do osób należących do najbliższej rodziny, czyli w praktyce spadkobierców.

Polisa na życie a odrzucenie spadku

Co w sytuacji, gdy spadkobiercy zostali wskazani jako osoby uposażone w polisie ubezpieczeniowej, ale chcą odrzucić spadek z uwagi na liczne długi? W tej sytuacji nie ma żadnych przeszkód, aby otrzymać środki od firmy ubezpieczeniowej, a jednocześnie zrzec się majątku. Są to bowiem dwie zupełnie różne kwestie. Odrzucając spadek nie trzeba brać na siebie zobowiązań i przejmować się formalnościami. Pieniądze z polisy trafią zaś bezpośrednio na numer konta, który był wskazany w umowie. Środki mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.