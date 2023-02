Chodzi o zmianę art. 1015 kodeksu cywilnego. Stanowi on w par. 1, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Natomiast jego par. 2. przesądza, że brak oświadczenia spadkobiercy we wskazanym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. A to, w przypadku spadkodawcy, który pozostawia po sobie długi, oznacza obciążenie nimi spadkobiercy. Może on co prawda powołać się na ograniczenie odpowiedzialności za długi do wartości tzw. stanu czynnego spadku, jednak nie eliminuje to konieczności borykania się z wierzycielami oraz kosztów i stresu z tym związanego.