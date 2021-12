Nowym rozwiązaniem będzie zawieszenie biegu terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku na czas trwania postępowania, jeśli wymagana jest zgoda sądu. To istotne dla małoletnich, w których imieniu muszą działać przedstawiciele ustawowi, co wymaga dodatkowej zgody sądu w osobnym postępowaniu. Obecnie zawity termin na złożenie oświadczenia wynosi sześć miesięcy i nie można go wydłużyć. Jeżeli spadkobierca nie złoży w tym czasie żadnego oświadczenia, uznaje się, że przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co nie zawsze jest korzystne. Nowa regulacja ma zapobiec sytuacjom, w którym przedłużające się postępowanie prowadzi do wygaśnięcia terminu i pozbawienia uprawnionego możliwości wyboru. Nie będzie również konieczności prowadzenia osobnego postępowania przez sąd opiekuńczy. Zgody na dokonanie czynności w imieniu małoletniego ma udzielać ten sam sąd, w którym prowadzone jest postępowanie spadkowe.