‒ Skoro w USA pojawił się trend, zgodnie z którym wynagrodzenie pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie oraz wyprowadzających się z dużych i drogich do życia miast jest obniżane oraz dostosowywane do nowego miejsca ich pobytu, to niewykluczone, że takie zjawisko pojawi się również w Polsce ‒ komentują Sławomir Paruch, radca prawny, i Michał Bodziony, młodszy prawnik z kancelarii Paruch Chruściel Schiffter. A radca prawny Bartosz Ulczycki dodaje, że prekursorami mogą być u nas oddziały globalnych korporacji, które są odgórnie związane polityką wynagrodzeń.

Pracodawca może więc nie chcieć nakazywać wprost powrotu do biura i jako alternatywę wprowadzić pomysł dodatkowych zachęt do rezygnacji z pracy zdalnej – tak, aby była to teoretycznie dobrowolna decyzja pracownika, a nie nakaz płynący z firmy. Takim oczywistym benefitem mógłby być zwrot kosztów dojazdu, których nieponoszenie jest wskazywane jako jedna z głównych zalet pracy zdalnej. W zależności od odległości miejsca zamieszkania od miejsca pracy koszt dojazdu może pochłaniać dużą cześć otrzymywanego wynagrodzenia

Jeśli jednak pracowników różni tylko tryb wykonywania pracy, to pracodawca zdaniem większości ekspertów powinien oceniać jedynie, w jaki sposób wykonują swoje obowiązki. ‒ O tym, czy między pracownikami pracującymi zdalnie i stacjonarnie występują różnice w podejściu do swych obowiązków, rozstrzygać należy indywidualnie, biorąc pod uwagę okoliczności danego przypadku – wyjaśnia Agata Majewska. Co do zasady jednak, jeśli pracownik wykonuje z domu dokładnie takie same zadania, jak osoba pracująca stacjonarnie w biurze, świadczenie pracy w innym miejscu nie powinno wpływać negatywnie na wynagrodzenie, w tym ewentualne premie i dodatki – podkreśla ekspertka. Tego samego zdania jest Wojciech Bigaj. ‒ Na gruncie obecnych regulacji antydyskryminacyjnych sam fakt świadczenia pracy w formie pracy zdalnej, o czym i tak decyduje pracodawca, nie jest obiektywną przesłanką uzasadniającą różnicowanie wynagrodzenia pracowników zdalnych i pracowników biurowych – mówi jednoznacznie. Zwraca przy tym uwagę na jeszcze jedno zagrożenie, które wiązałoby się z przyzwoleniem na takie zróżnicowanie. Zdaniem Wojciecha Bigaja mogłoby to spowodować, że pracodawca zyskałby możliwość doraźnego kształtowania wynagrodzeń. Wystarczyłoby bowiem pracowników przenosić w zależności od sytuacji na rynku pracy i sytuacji finansowej pracodawcy z pracy biurowej do zdalnej, aby obniżyć im wynagrodzenia.