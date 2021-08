Tak. Ostateczną decyzję zawsze (na szczęście) podejmuje sąd i trudno oczekiwać, że nagle będą sypać się wyroki orzekające po 30 tys. zł grzywny za drobne wykroczenia. Ale nie można podchodzić do tworzenia prawa z założeniem, że uchwalimy sobie cokolwiek, a w razie potrzeby sądy wszystko naprawią. Bo czasem nie naprawią. Czy twórcy przepisów karnych chcieli, by ludzie trafiali za kratki za kradzież batonika albo na 25 lat do więzienia za oszustwa na Allegro? Poza tym kierując się tą logiką, możemy w ogóle zrezygnować z systemu gradacji kar i podwyższyć sankcje za wszystkie wykroczenia do 30 tys. zł w całym kodeksie?

Zapewne zamysłem projektodawcy wcale nie było podwyższenie do absurdalnych wartości górnych granic ustawowego zagrożenia za błahostki. To by świadczyło o złej woli. Jest to zwyczajnie błąd wynikający w najlepszym razie z niedopatrzenia, a w najgorszym z niechlujstwa. Można go było uniknąć, gdyby projekt – przed wysłaniem do Sejmu ‒ został poddany konsultacjom. Właśnie po to, by wyeliminować głupie, kompromitujące wpadki. Ministerstwo jednak uznało, że wie lepiej. I teraz też zamiast uderzyć się w piersi, zarzuca kłamstwo tym, którzy wytykają mu błąd. Na szczęście jest jeszcze czas, by go naprawić w parlamencie. Zresztą nie tylko ten.