Pracodawca nie ma jednak prawa ingerować w to, co pracownicy noszą po pracy ani z jakimi symbolami obnoszą się publicznie. Ostatnio coraz popularniejszym zjawiskiem są różnego rodzaju nakładki na zdjęcia profilowe na portalach społecznościowych. Pracodawca nie ma prawa ingerować w tego rodzaju działania swoich pracowników. Jeżeli na swoim prywatnym profilu podwładny używa tego rodzaju dodatków, to kwestia ta powinna być kompletnie poza zainteresowaniem pracodawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik prezentuje treści nacechowane nienawiścią do określonej grupy politycznej, społecznej, etnicznej czy religijnej. Jeżeli pracownik wskazuje jednocześnie swojego pracodawcę, to narusza swój obowiązek dbania o dobro zakładu pracy. Tak więc sam światopogląd czy wyznanie poza miejscem pracy nie może być podstawą do wyciągania od pracowników jakichkolwiek konsekwencji, ale prezentowanie nienawiści wobec jakiejś grupy już tak. Coraz trudniej jest jednak w praktyce wskazać granicę, gdzie kończy się manifestacja poglądów, a zaczyna nienawiść.