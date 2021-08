Wspólnym mianownikiem nowelizacji prawa drogowego i niektórych innych ustaw, której projekt pod koniec zeszłego tygodnia trafił do Sejmu, jest uderzenie kierowców łamiących przepisy po kieszeniach. To ma być recepta na poprawę bezpieczeństwa ruchu.

I tak w odróżnieniu od pozostałych wykroczeń (gdzie górną granicą grzywny nadal będzie 5 tys. zł) za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji sąd będzie mógł nałożyć karę pieniężną w wysokości nawet 30 tys. zł. W postępowaniu mandatowym będzie można nałożyć grzywnę w wysokości do 5 tys. zł (dziś do 500 zł), a w przypadku zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł (obecnie do 1 tys. zł).

Ale to nie wszystko. Szczególnie ostro rząd chce traktować odmowę wskazania kierującego przez właściciela pojazdu w przypadku zdarzeń zarejestrowanych przez fotoradary. Dziś, by nałożyć karę na kierującego, Inspekcja Transportu Drogowego wysyła najpierw do posiadacza pojazdu pismo z pytaniem, kto w danym miejscu i czasie siedział za kierownicą. Jednak wielu adresatów odmawia odpowiedzi, narażając się na mandat za niewskazanie kierującego z art. 96 par. 3 kodeksu wykroczeń – bo dzięki temu unikają nałożenia punktów karnych za przekroczenie prędkości czy przejazd na czerwonym świetle. Najpewniej dlatego (w uzasadnieniu rządowego projektu nie ma słowa na temat motywów) zaproponowano, by w przypadku wykroczenia z art. 96 par. 3 mandat mógł wynieść już nie 500 zł jak obecnie, lecz aż 8 tys. zł.

Zmienią się też dolne granice sankcji za niektóre z wykroczeń. I tak np. w przypadku spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, którego efektem będzie uszkodzenia mienia lub uszkodzenia ciała wymagające leczenia nie dłuższego niż siedem dni, minimalna grzywna wzrośnie do 1,5 tys. zł. A jeśli sprawca jechał po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka (albo wcześniej miał już na koncie inne wykroczenia), grzywna wyniesie co najmniej 3 tys. zł.

– A przecież waga tych dwóch naruszeń jest nieporównywalna. Oczywiste jest, że o wiele większe zagrożenie dla bezpieczeństwa stwarza przekroczenie o 30 km/h w obszarze zabudowanym niż poza nim. I ustawodawca, konstruując sankcje, powinien mieć to na uwadze – zwraca uwagę prof. Ryszard Stefański. – Choć w projekcie są rozwiązania idące w dobrym kierunku, takie jak umożliwienie kalkulacji wysokości ubezpieczenia z uwzględnieniem liczby popełnionych wykroczeń, to cały projekt jest nastawiony na represje. Bez zachowania żadnej spójności. Samo podniesienie grzywien, choć konieczne, przyniesie tylko krótkotrwałą poprawę bezpieczeństwa. Zmiana prawa jest łatwa, bo niewiele kosztuje, w przeciwieństwie do zwiększenia liczby kontroli drogowych, które wymagają nakładów. Mam wrażenie jednak, że tu nie chodzi o to, by zwalczyć plagę, tylko żeby wyborcy byli zadowoleni z tego, że władza pokazuje surowe oblicze – komentuje ekspert.