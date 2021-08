– Postanowienie o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku i doręczenia go stronie w celu złożenia apelacji jest rozstrzygnięciem kończącym sprawę w tym zakresie. To powoduje, że zażalenie na takie postanowienie powinno być rozpoznawane przez sąd wyższej instancji. Strona powinna mieć bowiem prawo do kontroli orzeczniczej. Oczywiście dążenie do szybkiego rozpoznania sprawy powinno być aprobowane. Ale nie może to się odbywać kosztem konstytucyjnych zasad, zwłaszcza prawa do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji – powiedział sędzia Bohdan Bieniek.