Z tego samego powodu krytykowany jest pomysł ograniczenia możliwości zatrudniania osób do 40. roku życia na czas określony. Miałyby to być nie więcej niż dwie umowy na nie dłużej niż 15 miesięcy łącznie. Pracodawcy zwracają uwagę na pogorszenie sytuacji osób starszych. Skoro młodszym w szerszym zakresie będzie przysługiwać ochrona , to w razie konieczności cięcia etatów w firmie zatrudnienie będą tracić starsi pracownicy. To sprzeczne z silver economy, czyli zapowiedziami zachęt do wydłużania aktywności zawodowej.